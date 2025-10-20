【SPY×FAMILY】ファニチャーショップ『Mid-Century MODERN』とコラボ！ ショップオープン
ファニチャーショップ『Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン、MCM）』が『SPY×FAMILY』とコラボレーションし、10／31（金）から11／9（月）の間、渋谷PARCO 5Fポップアップスペースにて期間限定のショップ【Hello SPY×FAMILY,Welcome to the Mid-Century MODERN world！】をオープンする。
『SPY×FAMILY』は漫画家・遠藤達哉氏による漫画作品。2019年に連載を開始して以来、魅力的なキャラクターとそのストーリーが話題を呼び、爆発的な人気を獲得。集英社の漫画誌アプリ『少年ジャンプ＋』オリジナル連載初のコミックス初版発行100万部を達成したほか、数々の漫画賞を受賞2025年3月現在でコミックスの累計発行部数は3800万部を突破。現在、TVアニメSeason 3が放送中。
そんな『SPY×FAMILY』のコミックの表紙にミッドセンチュリーデザインの家具が随所に使われていたことから本イベントを『SPY×FAMILY』にオファーし今回のコラボレーションが実現した、スペシャルな企画。
イベントでは、遠藤達哉氏が描き下ろしたアーニャの制服モチーフのSide Shellをはじめ、同モチーフのシートパッドや、制作過程で描かれた多彩なSide Shellバリエーションをデザインに取り入れたポスター・Tシャツ・バッグ、原画モチーフのTシャツやバッグ、ステッカー、さらに限定1脚の特別仕様Marshmallow Sofaなど、多数のコラボレーションアイテムが用意される。
注目のアイテムは、「SPY×FAMILY Mid-Century MODERN SIDE SHELL」。アーニャの制服をモチーフにした、遠藤達哉描き下ろしデザインのSide Shell。本イベント限定の特別仕様で、受注販売のアイテムだ。
そして特別な抽選販売商品も登場。「『SPY×FAMILY』特別仕様 Marshmallow Sofa」は176万円（税込）で限定1脚の抽選販売商品。『SPY×FAMILY』のコミックス表紙をイメージしたカラーに張り替えたHerman MillerのMarshmallow Sofa（限定1脚）をポップアップショップ期間中の抽選応募にて販売いたします。期間中は店内で展示をしており、抽選応募されない方でも実物をご覧いただける。
【Hello SPY×FAMILY,Welcome to the Mid-Century MODERN world！】は、2025年10月31日（金）から11月9日（月）まで、渋谷PARCO 5F ポップアップスペースで開催される。
ぜひ会場で『SPY×FAMILY』のオシャレな雰囲気を味わい、コラボアイテムを実際に見てほしい。
