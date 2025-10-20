バンダイスピリッツは、『ウルトラマンサーガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」(9,900円)の二次受注を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月21日16時より予約を受け付ける。2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」(9,900円)「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」は、『ウルトラマンサーガ』より、「ウルトラマンゼロ」、「ウルトラマンダイナ」、