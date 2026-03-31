株式会社ウエニ貿易が展開するキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK」が、ウルトラマンと螺鈿（らでん）細工を融合させた腕時計コレクションを4月10日に発売（3月27日予約開始）します。日本の伝統工芸である螺鈿細工とは、貝殻の虹色の光沢を持つ部分を極限まで薄く削り漆地に装飾する細工のこと。ウルトラマンの世界観を螺鈿細工を用いた文字盤に表現しています。【ウルトラマン×日本の伝統工芸】螺鈿（らでん）細工でウル