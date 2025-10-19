NHKが10月1日に開始した配信サービス『NHK ONE』に関し、画面上に「閉じられないメッセージ」を表示する準備を進めているという。NHKにとっては契約・登録を促進する措置のようだが、ネット上には反発の声が続出している。【写真】肩と胸元をあらわに…元NHKアナの“リアル寝起き”「強制契約」「ウイルスみたい」猛反発改正放送法により、ネット配信を必須業務とされたNHK。『NHK ONE』は、同局の番組や情報、見逃し・聴き逃