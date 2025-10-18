全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のベトナム料理店『ベトナム屋台スタンドめくる荘』です。多彩な経験から生まれる、型にはまらないカジュアル立ち飲みポップな雰囲気の中にアジアを感じるオシャレな空間。立ち飲みで小皿料理だから、ひとりでもふらっと立ち寄れていろいろ食べられるのがうれしい。ベトナム料理の定番のほか、生ハムをプラスしてつまみサイズに