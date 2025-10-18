ベトナム料理を立ち飲みで楽しめる店　こんな部屋に住みたいと思うセンスが光る空間の個室も

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のベトナム料理店『ベトナム屋台スタンドめくる荘』です。

多彩な経験から生まれる、型にはまらないカジュアル立ち飲み

ポップな雰囲気の中にアジアを感じるオシャレな空間。立ち飲みで小皿料理だから、ひとりでもふらっと立ち寄れていろいろ食べられるのがうれしい。

ベトナム料理の定番のほか、生ハムをプラスしてつまみサイズにした「ワインミー」や本マグロ入りの生春巻きなど、ちょっとアレンジを加えた料理も。

本マグロの生春巻き550円、焼きライスペーパーピッツァ600円、ワインミー500円、グラスワイン1000円〜

店主の秋山友樹さんは海外の和食レストランやナチュラルワインバーでの経験があり、型にはまらないアレンジが得意なのだ。

ワインはハーブ感があったり、フレッシュな果実味があったりと、ベトナム料理に寄り添うセレクトもお手の物。知っておくと重宝すること間違いなし。

『ベトナム屋台スタンド めくる荘』店主 秋山友樹さん

［住所］東京都新宿区矢来町125・2階

［電話］080-4734-1985

［営業時間］11時半〜15時、17時〜23時、土・祝：15時〜23時

［休日］日

［交通］地下鉄東西線神楽坂駅2番出口から徒歩1分

撮影／大西陽、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

