【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3ー2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】セレソン2人をドリブルで無効化した瞬間堂安律がブラジル代表を相手に圧巻のドリブルを披露した。10月14日、サッカー日本代表は、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。背番号10を背負った堂安が、試合を通してファンも大興奮のキレキレなプレーを見せた。特に