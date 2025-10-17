もう随分まえのような気もしますが、2020年に新型コロナウイルスが世界中に蔓延しました。当時、さまざまな規制が入る中、趣味の自転車ツーリングは「三密」にもならず、けっこう重宝する休日の過ごし方でした。その頃、何度か訪問した場所が東京の西のはし、急峻な山々に囲まれる奥多摩エリアです。自宅から青梅市を経由し奥多摩湖（標高530メートル）まで約60キロ。高低差は約500メートル。けっこうきついですが、平日は家にこも