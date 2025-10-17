東京の秋を楽しむ、奥多摩で堪能した絶品の蕎麦屋3軒　お手頃値段に感動した！

もう随分まえのような気もしますが、2020年に新型コロナウイルスが世界中に蔓延しました。当時、さまざまな規制が入る中、趣味の自転車ツーリングは「三密」にもならず、けっこう重宝する休日の過ごし方でした。その頃、何度か訪問した場所が東京の西のはし、急峻な山々に囲まれる奥多摩エリアです。自宅から青梅市を経由し奥多摩湖（標高530メートル）まで約60キロ。高低差は約500メートル。けっこうきついですが、平日は家にこもる日々でしたので運動不足解消にももってこい。

それ以来、自転車登坂も数回、時にはJR青梅線で訪問しビールと食事を合わせることも多く、今ではちょっとした奥多摩マイスターです（笑）。同地は自転車のみならず、バイクツーリングやトレッキングの聖地でもあり、休日は大変賑わっています。これから紅葉を迎える奥多摩。今日から3回にわたり様々なジャンルの奥多摩グルメをご紹介したいと思います。どうぞご期待ください。

奥多摩の渓流（多摩川）

これは安い！1000円未満で味わう『ことぶき』の天ざる

では本題にまいりましょう。山のグルメというと真っ先に思い浮かぶのは「蕎麦」と「釜めし」です。蕎麦は山に囲まれた山形や長野では美味しいイメージが、釜めしは「峠の釜めし（群馬県安中市松井田町横川）」が頭をよぎるからかも知れません。そして、奥多摩には両グルメの名店が何軒もあります。さすが山と峠だらけの奥多摩です（笑）。まず今回は「蕎麦」。お店の雰囲気も蕎麦のタイプもそれぞれ違う三店をご紹介したいと思います。

最初に取り上げるのは青梅市内を走る吉野街道沿いにある『ことぶき』（青梅市）です。外観は古民家風の蕎麦屋さんらしい佇まい。駐車場は10台程度でしょうか。お昼はいつも大繁盛の人気店です。

ことぶき

その理由は味もさることながら、「お手頃な値段」にあります。「天ざる」が何と970円（2025年8月現在）。1500円前後のお店が多い中、あまり見たことのない価格です。メニューを見ると他の食事も安い。しかも天ぷらの具材が表記されており、その中に大好きなピーマンの天ぷらがあるではないですか！。天ぷらの具材まで書いてあることって意外とないです。口数少ない女将が店を仕切っていましたが、メニューは雄弁でした（笑）。

ことぶきのメニュー

ことぶき（天ざる）

さて、肝心の蕎麦ですが、平たい感じの麺で、触感が優しくスルっと食べることができます。天ぷらはひとつひとつのネタは小さいですが、ダイエッターの筆者にはほどよい大きさでした。何しろピーマンの天ぷらがあれば、他に何もいりません。ピーマン好きの方、蕎麦好きの方は是非お立ち寄りください。

『澤乃井ガーデン』でいただいた絶品「おぼろ豆腐」と「ざるそば」

続いてご紹介するのは青梅街道沿い、JR青梅線沢井（さわい）駅すぐにある『澤乃井ガーデン』（青梅市）です。「澤乃井」は当地の日本酒製造元『小澤酒造』のブランド名です。同社は多摩川沿いの広大な敷地に、利き酒処やカフェなど多くの施設を運営しています。

澤乃井ガーデン

澤乃井ガーデン

その一角には食事処もあり、蕎麦や酒の肴もいただくことができます。外に見えるのは多摩川の渓流。売店で買った「澤乃井」やビールを持ち込めるもの良いですね。当日は電車でうかがったので、もちろんお酒をいただきました。

合わせたのは「おぼろ豆腐」と「ざるそば」。豆腐は日本酒の仕込み水でつくっているとか。これがめちゃくちゃ甘くて美味しい。澤乃井との相性ももちろんぴったりです。そして蕎麦。「ことぶき」よりも色が濃く、コシも強い印象です。湯葉がちょこんと添えてあるのも何か得した気分になります。渓流とラフティングを眺めながら食事と澤乃井とビール、言うことありませんね。皆さまもぜひ。

澤乃井（おぼろ豆腐）

澤乃井（ざるそば）

多摩川とラフティング

滋味あふれる「ぜんまい煮」が旨い！『玉川屋』

最後にご紹介するのがJR御嶽（みたけ）駅から徒歩5分ほどのところにある『玉川屋』（青梅市）」です。御嶽駅は奥多摩方面の駅の中でも乗降客が多いことで知られます。駅からバスで、近くの場所からケーブルカーが出ており、御岳山（みたけさん）まで一気に登ることができます。もちろん御嶽駅からトレッキングするもよし。そんな山を愛する人達に愛される蕎麦屋さんが『玉川屋』です。建物はかやぶき屋根が美しい一軒家。かつては井伏鱒二や太宰治などいわゆる「阿佐ヶ谷文士」（※昭和初期、東京・阿佐ヶ谷に文士らが集まり交流を深めた）と言われた文豪もよく立ち寄ったお店だそうです。

玉川屋

休日はかなり混雑しますので予約をお薦めします。筆者も予約をして訪問。この日も電車でしたので、まず頼んだのはもちろんビール。加えて滋味あふれる「ぜんまい煮」。飲食店にあれば必ず注文する好物です（笑）。

玉川屋（ぜんまい煮）

頃合いを見計らって「もりそば」を頼み、またビールとぜんまいに舌鼓。ビールが半分くらいになった頃、もりそばが到着しました。ビール好きはこのタイミングにこだわります。当店は完璧でした（笑）。小ぶりなざるに盛られた二八そばは、一見物足りない感じですが、けっこうざるが深いようで量はたっぷり。またコシも強いので食べ応えは満点でした。

玉川屋（もりそば）

奥多摩湖の紅葉を

奥多摩湖界隈の紅葉の見ごろは例年10月下旬から11月中旬と言われています。天気も一番安定している時期。紅葉を愛でながら、蕎麦三昧とされてください。最後になりますが、新型コロナウイルス、今も感染は続いており、依然怖い病気であることは論を待ちません。蕎麦には免疫力アップに期待される物質も含まれているとか。皆さまも蕎麦を食べながらどうぞご自愛ください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】奥多摩には、うまい蕎麦がある。厳選3軒の絶品メニュー一覧（12枚）