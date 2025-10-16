「人は正しく生きたいのではなく、楽しく生きたいのです」大河ドラマ「べらぼう」の前回放送で、松平定信（井上祐貴）の行き過ぎた倹約令に諫言した本多忠籌（矢島健一）。ネット上では「よく言った」など賞賛する声と共に「名前が読めない」という声もありました。彼の名前は本多忠籌（ただかず）と読みます。果たしてどんな人物だったのか、紹介します。本多忠勝（徳川四天王）の子孫矢島健一演じる本多忠籌（ただかず）。NHK大