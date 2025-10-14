10月10日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、オードリー春日俊彰による特別授業を実施。「なぜ日本人は英語が苦手なのか？」をテーマに、日本の英語教育の歴史と独自の分析から、日本人が英語を話せない理由を紐解いた。授業冒頭、「日本人の英語力はアジアの中でかなり低い」「とにかく日本人は英語を話すことが苦手」と語り始める春日。その背景を分析する前に「2024年の訪日外国人客数は過去最高の約3700万人