ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡È2ÂçÍýÍ³¡É¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÀø¤ó¤ÀÊ¸²½¤â¡Ö²æ¡¹¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÎò»Ë¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
¼ø¶ÈËÁÆ¬¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë½ÕÆü¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó3700Ëü¿Í¡×¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌó75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¶ÈÌ³¤Ç±Ñ¸ì¤ò»ÈÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤â¡Ö½¢¿¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¾Ç¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò¤ä¤ê¤À¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ñµÄ¤ÇÀäÂÐ±Ñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¤¤È¤«·ë¹½¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¸½¾ìÌÜÀþ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÕÆü¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡È2ÂçÍýÍ³¡É¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡×¤È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡×¡£Ê¸¶µÂç³Ø¡¦°¤Ìî¹¬°ì¶µ¼ø´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
1980¡Á1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ï¡¢¡ÈÊ¸Ë¡¤È±ÑÃ±¸ì¤Ð¤«¤ê¡É¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Àµ¤·¤¤Ê¸Ë¡¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ²ñÏÃ¤È¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ê±Ñ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡È°¡É¤È¤¹¤ë¶µ¤¨¡×¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ñ¸ì¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖÌÜÅª¤¬¡È¼õ¸³¡É¤ä¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÀµÅúÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¶µ°é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÕÆü¤¬µó¤²¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡×¤ËÀø¤ó¤À¡È¾Ð¤¤¤Î¶õµ¤¡É¡£¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ê¤ó¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò¤Þ¤¸¤á¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç±Ñ¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥ë¡¼¸ì¡É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥ë¡¼Âç¼Æ¤òµó¤²¤¿½ÕÆü¡£°ìÆ±¤Ï¡Ö¥ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¥°¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö²æ¡¹¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£