あたらよの新曲「ハク」が、2026年1月放送開始のTVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のオープニングテーマに起用。また、同曲のTVサイズの音源およびアニメのPVも公開となった。 （関連：【映像あり】あたらよの新曲「ハク」がOPテーマ、アニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無