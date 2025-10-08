この9月にリリースされたwatchOS 26で、Apple Watchに「睡眠スコア」の機能が加わりました。「睡眠スコアは、他社の同等機能よりも信頼できる点数をお知らせします。睡眠の追跡や可視化で、みなさんの身体的・精神的な健康を維持するのに役立ててください」と、Apple Watchの機能の開発などを手がけるApple役員のサンブル・デサイ医学博士は、睡眠スコアが睡眠の質の向上や健康増進に役立ってくれることに自信を見せます。watchOS