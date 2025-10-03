モデルの蛯原友里が自身のInstagramを更新し、夫・RIP SLYME（リップスライム）のILMARI（イルマリ）と長男・長女との家族写真を披露した。 【写真】誕生日に夫・ILMARIと長男＆長女とのファミリーショットを公開した蛯原友里 ■10月3日、蛯原友里の誕生日を家族でお祝い 10月3日に46歳の誕生日を迎えた蛯原。「今年もまたひとつ歳を重ねることができました。年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感