メキシコのあるサメ専門家が現場での研究活動中にサメに頭をかまれるという危険極まりない事故に遭った。また、死にかける危機に直面しながらも「サメのせいではない」とし、むしろサメをかばった。10月1日（現地時間）、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）の報道によると、海洋学者マウリシオ・オヨス博士は先月27日「ガラパゴスザメ」の攻撃を受けた。オヨス博士は企業型漁船からサメを保護するため、コスタリカ本土から約640キ