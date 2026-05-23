テック界に君臨する「グーグル」グーグルの株価が急騰しています。その背景にあるのは、生成AIブームだけではありません。前編『時価総額780兆円って…！グーグルの天才的「買収術」のヤバすぎる実力』では、アンドロイド、YouTube、ディープマインド、ダブルクリック、キーホールなどへの投資が、検索、広告、地図、生成AIといった現在のグーグルを支える中核インフラとなっていった過程を見てきました。グーグルはこの20年間、単