エアコンや照明などのありとあらゆる家電製品を連携するスマートホームを導入すると、スマートフォンのアプリなどでいつでもどこでも家電製品の制御が可能になり、日常生活の利便性が圧倒的に向上します。その一方で、アプリを入れたスマートフォンをどこかに置き忘れてしまった時に困ったり、スマートフォンを持っていない子どもやアプリ操作に苦労する高齢の親などがデバイスの操作に苦戦したりと、スマートホームならではの問題