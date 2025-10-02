YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』に、フランスから初来日したカップルの男性外国人ゲストAと女性の外国人ゲストBが登場。YouTuber・Jukiaさんによる“おもてなし”を受け、日本での忘れられない一日を過ごした。 この企画は、Jukiaさんが空港で日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、無料で東京を観光案内し、ホテルまで送り届