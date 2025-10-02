夏から秋への季節の変わり目には、「疲れが抜けない」「だるい」「食欲が戻らない」と感じる人が増える。総合診療医で、順天堂大学医学部准教授の齋田瑞恵さんは「『秋バテ』と呼ばれる状態で、自律神経の乱れや疲労感、食欲不振、意欲低下といった体調不良が起きる。体調を立て直すには、夏に不足がちになった栄養を補うことからはじめてほしい」という――。（取材・文＝医療・健康コミュニケーター 高橋誠）写真＝iStock.com／A