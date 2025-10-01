ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ドジャース・大谷翔平 ポストシーズン初戦の初打席で先頭打者弾 大谷翔平 スポーツニュース・トピックス ドジャース MLBニュース スポニチアネックス ドジャース・大谷翔平 ポストシーズン初戦の初打席で先頭打者弾 2025年10月1日 10時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 現地時間9月30日、レッズとのWCS第1戦に「1番・DH」で先発出場した大谷翔平 初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた ポストシーズンでの一発は昨年のリーグ優勝決定シリーズ第4戦以来となった ◆ポストシーズン初戦で本塁打を放った、大谷翔平Shohei Ohtani LEADOFF home run! #Postseason pic.twitter.com/ARb64AknKY— MLB (@MLB) October 1, 2025 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平がＰＳ初戦前にブルペン入り 第３戦突入なら先発でＰＳ初登板へ 2025年10月1日 8時18分 大谷翔平がＰＳ初戦で先頭打者本塁打、先制弾 勝てば突破率１００％の初戦で豪快弾…自己最速１６２キロはじき返す 2025年10月1日 10時16分 【巨人】悲願の２００勝へ 田中将大が６回２失点で勝利投手の権利手にし降板 2025年9月30日 20時5分 【阪神・平田2軍監督語録】「本人の志願だよ」中継ぎ登板のビーズリーに納得顔 2025年9月25日 22時15分 大谷翔平、WCS初戦で弾丸先頭打者アーチ 2年連続PS初戦でHR…日本人2位の通算4本目 2025年10月1日 10時17分