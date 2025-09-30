３０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、なぜかラストにかわいいウサギが登場するも、ネットは不安の声が相次いだ。この日の「ばけばけ」では、トキ（福地美晴）が、遠い親戚にあたる雨清水家のタエ（北川景子）に、武士の娘としてのたしなみとしてお茶などの稽古をつけてもらっていた。そこにタエの夫・傳（堤真一）が髷を切って登場。武士の娘であることに誇りを持っていたタエはその姿にがく然。しかも