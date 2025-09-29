中国最大容量の圧縮空気エネルギー貯蔵発電所「華能金壇塩穴圧縮空気エネルギー貯蔵発電二期プロジェクト」がこのほど江蘇省常州で送電に成功したことが、国網江蘇省電力有限公司への取材で分かった。これは、地域のエネルギー安全保障やグリーン化・低炭素化の推進において重要な意義を持つ。新華社が伝えた。同プロジェクトは2台の350メガワット（MW）非補燃式圧縮空気エネルギー貯蔵発電機を建設し、総容積は120万立方メートル