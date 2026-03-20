中国国家市場監督管理総局は3月19日、2025年の消費財リコールの実施状況を発表しました。通年で実施された消費財リコールは前年比1．7％減の1081回で、関連する製品数は前年比81．3％増の823万6000点でした。市場監督管理部門の調査結果としてのリコールは、リコール総回数の89．7％を占める970回となり、関連する製品数は68．1％の560万9000点でした。欠陥商品の調査は依然として消費財生産企業のリコール実施を推し進める最も主