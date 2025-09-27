皆さま、こんにちは！料理家、発酵マイスターの榎本美沙です。この「榎本美沙の日本全国まだ見ぬ発酵フードのセカイ」の連載では、出張で立ち寄った醸造所、旅先の道の駅……などなど私が様々なところで出会った魅力的な発酵フードを紹介しています！気になる発酵食品があれば、ぜひぜひお試しいただけたらうれしいなと思います。琥珀色が美しい木桶仕込みの天然醸造「しろたまり」大豆を使わない、おしょうゆのような調味料があ