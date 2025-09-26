米人気歌手ビリー・アイリッシュの兄でシンガー・ソングライター、プロデューサーのフィニアス・オコネル（２８）が２６日まで自身のＳＮＳを更新。米ユーチューバーで女優のクラウディア・スレフスキ（２９）と婚約したことを発表した。フィニアスはスフレスキとシェアして投稿したインスタグラムで「ｆｏｒｅｖｅｒａｎｄｅｖｅｒ９．２２」と記し、大きなエメラルドカットのダイヤモンドの婚約指輪を左手薬指にはめた