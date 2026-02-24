フィギュア五輪金メダリストは大人気にミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない、SNSでリウにコメントした超大物に世界が沸いている。リウが自慢の金と黒のストライプ柄を振り乱すTikTok動画に、「めちゃいい」を意味する「icon」と一言だけコメントしたのは、米国のシンガーソングライター、