¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈ¯¤Î¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¡ÊCA7RIEL & Paco Amoroso¡Ë¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯10·î¡¢NPR¡ÖTiny Desk Concerts¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊÆ¥³¡¼¥Á¥§¥é¡¦¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡É¥«¥È¥Ñ¥³¡É¤Î°¦¾Î¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¡¢7·î¤Î½éÍèÆü¡õ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢°ìÂ­Áá¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¸ø±é¤òÌÜ·â¡£Âç¶½Ê³¤Î°ìÌë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÄÀ­¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤