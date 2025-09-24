マーリンズ戦【MLB】フィリーズ ー マーリンズ（日本時間24日・フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が23日（日本時間24日）、本拠地でのマーリンズ戦でリーグ単独トップとなる54号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打王争いでは、同数で並んでいたドジャースの大谷翔平投手を1本リードした。6試合ぶりの一発となった。初回の第1打席で右翼席への飛距離385フィート（約117.3メートル）のアーチをかけた。自己