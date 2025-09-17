À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØPEANUTS¡Ù¤Î75¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ç³«ºÅÃæ¢ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¡ù²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢Ç¯É½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡äº£Ç¯¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØPEANUTS¡Ù¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ß¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ