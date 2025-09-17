¡ÚPEANUTS75th¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ù¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥³¥é¥Ü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØPEANUTS¡Ù¤Î75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ç³«ºÅÃæ¢ö¡¡¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¡ù²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢Ç¯É½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
º£Ç¯¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØPEANUTS¡Ù¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ß¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6300Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤â¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÂè2½µÌÜ¤ËÆÍÆþ¡ª
Âè2½µ¤«¤é¤Ï¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Þ¥°¥¼¥ê¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¤Î75¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö²Û»Ò¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2¸Ä¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤º¤ì¤«1¸Ä¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡£
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖÂæ»æÉÕ¤¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
PEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢1ÉÊ¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¸Ä¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤¿¤á¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×130Ì¾¤µ¤Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×2¸Ä¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È500±ßÊ¬¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥×4¸Ä¤Ç¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë75¼þÇ¯¤ª½Ð¤«¤±¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢75Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤¬°ìÌÜ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÇ¯É½¥Ñ¥Í¥ë¤¬¸ø³«¡ª
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤¿Ç¯É½¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸¤«¤é50Ç¯´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢°ìÌÜ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£75Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ßPEANUTS¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â³«ºÅÃæ¡ª
ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò°é¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê·¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¬ÃÏ°è¤ò±þ±ç¡ª¡¡
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö´óÉÕ¼õÉÕBOX¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥«¥Õ¥§µÚ¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¤ÎÄ®ÅÄ»ÔÆâ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È5Å¹ÊÞ¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö´óÉÕ¼õÉÕBOX¡×ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¿©ÉÊ¤ò´óÉÕ¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤¬ÀèÃå1000Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡Ë2025 Peanuts Worldwide LLC
¡ÊC¡Ë2025 Peanuts Worldwide LLC