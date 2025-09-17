ロンドン朝方、東京でドル売り先行も戻すドル円１４６．５０付近＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は146.50近辺、ユーロドルは1.1855近辺で推移している。東京午前にはドル売りが先行した。ドル円は146.21レベルまで安値を広げた。ユーロドルは1.1873レベルに高値を伸ばし、年初来高値を更新した。しかし、ドル売りは続かず反転。ドル円は146.61近辺、ユーロドルは1.1851近辺までドルが買い戻された。