米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.507（-0.029） 米10年債4.026（-0.012） 米30年債4.647（-0.014） 期待インフレ率2.372（+0.000） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは小幅に低下。この日発表の米小売売上高は個人消費の底堅さが示されたものの、反応は一時的に留まっている。 明日のＦＯＭＣの結果発表を控え、利下げが確実視される中で