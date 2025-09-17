米１０年債利回りは小幅低下 明日のＦＯＭＣ控え＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは小幅低下 明日のＦＯＭＣ控え＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.507（-0.029）

米10年債 4.026（-0.012）

米30年債 4.647（-0.014）

期待インフレ率 2.372（+0.000）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは小幅に低下。この日発表の米小売売上高は個人消費の底堅さが示されたものの、反応は一時的に留まっている。



明日のＦＯＭＣの結果発表を控え、利下げが確実視される中で利回りも下げている。



この日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）をやや下回った程度で反応は限定的だった。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.613％（WI：4.615％）

応札倍率 2.74倍（前回：2.54倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

