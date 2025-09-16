自民党の小野田紀美参院議員が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同党の総裁選（22日告示、10月4日投開票）で高市早苗氏を応援することを明言した。 【写真】高市氏と2ショットも 「今回の総裁選に対して、今週から色々と動きが活発化するかと思いますが、私は明日から公務でオーストラリア出張のため陣営の会議や会見などに立ち会うことができません…。「なので、いずれは分かることですがこの場で明確