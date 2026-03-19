19日、小野田紀美経済安保・科学技術政策担当大臣が、閣議後の会見において、記者からの質問に答えた。【映像】小野田大臣の表情が“一変”した瞬間（実際の様子）記者は「最近、度々ロケットの打ち上げが失敗していますが、ソフト面でのスパイの工作も考えられます。最先端技術を担当している大臣の見解をお聞かせください」と質問。小野田大臣は「スパイの工作」というフレーズが出た瞬間、眉間にしわを寄せ、眉をひそめた