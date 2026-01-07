ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 小野田紀美大臣のモーニング姿にSNSで大反響 ファッションの背景 小野田紀美 ネットで話題 ゴシップ 週刊女性PRIME 小野田紀美大臣のモーニング姿にSNSで大反響 ファッションの背景 2026年1月7日 19時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 5日、自民党の小野田紀美経済安全保障担当大臣が伊勢神宮を参拝した 小野田氏は、昼間に着るもっとも格式の高い衣装とされるモーニング姿で登場 ネット上では「男装の麗人」「いいですねぇ」などと称賛の声が相次いでいる 記事を読む おすすめ記事 【独自】原子力規制庁スマホ、中国で紛失 非公表の職員名など漏えい可能性 2026年1月6日 21時21分 「俺が悪いんだよ」サカナクション山口一郎 明かした12年ぶり『紅白』本番でNHKから「怒られたこと」 2026年1月7日 16時25分 なぜ20年も捕まらない？愛犬が吠えなかった謎…「豊明母子4人殺人放火事件」の真相に迫る 2026年1月7日 11時56分 ハチミツ二郎が足の切断手術からTV復帰 草野球で代打も 有吉弘行ニコニコ、出川哲朗は涙 2026年1月6日 21時51分 中居正広の降板から1年『仰天ニュース』に新レギュラー加入…“戻る場所”喪失にファン嘆き 2026年1月6日 21時10分