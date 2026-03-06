小野田紀美経済安保相小野田紀美経済安全保障担当相は6日の閣議後記者会見で、この日の閣議に5分遅刻したと明らかにした。高速道路の渋滞に巻き込まれたためで「今後、不測の事態にも対応できるよう気を引き締める。申し訳なかった」と陳謝した。小野田氏は、閣議には毎回開始15〜20分前には到着するようにしていると説明。ただ、この日は高速道路上で事故があり「身動きが取れなくなった。もっと危機管理をしたい」と話した。