2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年3月7日）＊＊＊＊＊＊日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心