横浜流星（29）主演のNHK大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が12月14日に幕を閉じた。最終回の世帯視聴率も9.5％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）で２ケタに届かず。全話平均も9.5％で歴代ワースト2位が確定したが、その「べらぼう」で最も評価を上げたのは、生田斗真（41＝写真）の悪役ぶりともっぱらだ。一橋治済と、その替え玉である斉藤十郎兵衛の2役を演じ、一橋を演じる際の一挙一動が《憎たらしいけど、引き込まれる》