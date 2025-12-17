12月14日にNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の最終話が放送された。その後、視聴率がこれまで放送された大河でワースト2位だったと報じられ、物議を醸している。【写真】「芸風そのまま」『べらぼう』で奇人・葛飾北斎を演じた人気芸人“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯同作は吉原の貸本屋から始まり、版元として喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に送り出した“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描