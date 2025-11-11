黒のスーツに黒のタートルネックというシックな装いで颯爽と歩く男性が。関係者に挨拶をしながら、打ち上げ会場を後にしたのは横浜流星（29）だ。’25年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が10月30日にクランクアップ。これに際して、横浜がスタッフをねぎらうコメントを寄せていた。《みなさま、本当に約一年半「おつかれ山」でした。約一年半、べらぼうに捧（ささ）げ、蔦屋重三郎として生ききれたことが自分にとっては