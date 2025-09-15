大阪・関西万博もあと残り約1ヵ月。万博を語るうえで忘れてはならないのが「ミャクミャク」でしょう。発表された当初はいろんな意見もあったものの、徐々にファンを増やし、グッズなどが販売されると、そのたび話題になるほどの人気ぶり。筆者もミャクミャクに心奪われ、すっかりファンになりました。そこで、「ミャクミャク聖地巡礼」をテーマにいざ万博へ。ミャクミャク人気のすごさを改めて肌で実感してきました。（取材・文・