化粧品メーカー「ディー・アップ」（東京都港区）の社長からパワーハラスメントを受けた後に自殺した女性社員（当時２５歳）の遺族が、同社と社長に損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京地裁は、同社側に１億５０００万円の支払いなどを求める決定を出した。遺族と代理人弁護士が１１日、記者会見し明らかにした。決定は９日付。代理人の松本龍馬弁護士によると、訴訟は今月に入って調停に移行し、地裁が職権による決定で解決策を