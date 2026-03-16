北海道立江差高等看護学院（江差町）の男子生徒＝当時（22）＝が2019年に自殺したのは教員のパワーハラスメントが原因だとして、遺族が北海道に約9500万円の損害賠償を求めた訴訟で、生徒への教員らの対応は「退学の道を選ばせる狙いだったと思う」と当時の学院長が証言していたことが16日、道側が函館地裁に提出した書面から分かった。提出された書面は、道が設置した第三者委員会が聞き取ったもの。元学院長は「教員らは男子