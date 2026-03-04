角界最大の部屋を率いる元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）が「弟子に暴力を振るった」と自ら申告し、日本相撲協会が調査に乗り出している。春場所の初日が迫る中、満員御礼の続く角界に水を差す非常事態の勃発に、ファンも困惑。事件の背景には何があるのか……。＊＊＊【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込む」衝撃の瞬間を捉えた！二所ノ関部屋の“下品すぎる”飲み会「責任のない行動を取ってしまった」大相撲・大阪