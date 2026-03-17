3月17日、文化放送の定例社長会見が行われ、無期限で活動自粛していたフリーアナウンサー・生島ヒロシが4月から同局の番組で復帰すると公表。その発表が物議を醸している。「この日、文化放送は東京・浜松町にある同局で定例社長会見を開催。2025年1月から無期限で活動を自粛していたフリーアナウンサー・生島さんが、4月5日スタートの『生島ヒロシの日曜9時ですよ〜』で復帰するとアナウンスしました。会見に出席した田中博之社