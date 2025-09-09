太湖金張科技の生産ラインで働く従業員。（２０２４年９月１０日撮影、安慶＝新華社配信）【新華社安慶9月9日】中国安徽省南西部にある太湖県が、スマートフォンの保護フィルムをはじめとする機能性フィルム産業の国内有数の拠点に成長している。ここ十数年で機能性フィルム新素材の産業クラスターが急速に形成され、2024年の生産額は前年比14.7％増の45億2900万元（1元＝約21円）に達した。今年は年産4500万平方メートルの保