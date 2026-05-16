発足から半年が経過した高市政権だが、いまだ高い内閣支持率を誇る。それだけに高市早苗首相も自身の振る舞いについて「このままでいい」と思っているのかも執務室にこもりがちで、独断専行が目立ち、それゆえやらかしも多い。自民党の内部では、そんな高市首相を"卑弥呼（ひみこ）"と評する声もある。でも、高い支持率を維持しているなら無問題！と、油断できるのは今のうちかも。高市首相の足場を揺るがしかねない危機は、年内に