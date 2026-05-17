陸上セイコーGGP陸上のセイコーゴールデングランプリ（MUFGスタジアム＝国立競技場）は17日、男子100メートル決勝で2024年パリ五輪金メダリストの“超人”ノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で優勝。今季初戦から9秒台を記録する貫禄のレースに国立も沸いた。今季初戦のライルズは午後0時20分過ぎ、予選にあたるチャレンジレースに参戦した。招待選手で決勝にエントリーされており、出場の必要はなかったが、